

Roma, 29 dic (Adnkronos) - "Ben volentieri ci mettiamo a disposizione per dare una mano al Comitato nella campagna in cui ci saremo anche noi contro la riforma Nordio. Lavoreremo per coordinare gli sforzi e farli convergere in questi mesi di lavoro. Siamo contenti dell'incontro e molto disponibili a lavorare". Lo ha detto Elly Schlein al termine dlel'incontro alla Camera tra i leader del centrosinistra il Comitato per il no al referendum sulla separazione delle carriere.





