Roma, 5 giu. (Adnkronos) - "Ha ragione Meloni a dire che si può anche non votare. Io vado, voto no al referendum Cgil. Ma quello che stona è che non si è capito cosa pensa Meloni. Quando la legge fu fatta 10 anni fa, Meloni diceva che era carta da pizza. Ora? Ma il problema degli italiani sono gli stipendi, il lavoro e la sanità E su questo Meloni chiacchiera ma non vedo risultati". Lo dice Matteo Renzi a 4 di Sera su Rete4.