

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "Le dichiarazioni di Galeazzo Bignami sono gravi e rivelano con chiarezza le reali intenzioni di questa maggioranza: mettere sotto attacco la magistratura e delegittimare gli organi di garanzia ogni volta che non si allineano alla propaganda politica". Lo dichiara la senatrice Enza Rando, responsabile Legalità e lotta alle mafie del Partito Democratico.

"Colpire la Corte di Cassazione, insinuando sospetti sui giudici che la compongono, non è solo un atto irresponsabile: è un attacco diretto alla Costituzione e a uno dei pilastri fondamentali della nostra democrazia. La Cassazione - aggiunge - svolge un ruolo di garanzia, non politico, e va rispettata".

"Chi governa dovrebbe difendere l’equilibrio tra i poteri dello Stato, non minarlo. Questo Governo vuole mettere in discussione l’autonomia e l’indipendenza della magistratura. È un segnale allarmante, che riguarda tutti, al di là delle posizioni sul merito della riforma", conclude Rando.

