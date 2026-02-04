Roma, 4 feb (Adnkronos) - "Voterò no al referendum giustizia per tante buone ragioni, di merito e politiche. Penso che il mio partito, il Pd, possa fare campagna per il no spiegando queste ragioni, senza scorciatoie da social che hanno come unico risultato di allontanare le persone da convincere". Lo scrive sui social la deputata del Pd Lia Quartapelle.
Referendum: Quartapelle, 'Pd faccia campagna su ragioni, no scorciatoie social che allontanano'
4 febbraio, 2026 • 14:53
