

Roma, 17 feb. (Adnkronos) - "Queste opposte curve da stadio non aiutano a comprendere il merito della riforma. Il confronto su un tema così importante merita ben altro livello di approfondimento. Il Ministro Nordio farebbe bene ad assumere un tono più istituzionale. Alcune uscite del Ministro - anche forse involontarie - finiscono per trasformarsi nel miglior testimonial delle ragioni del No. Per quanto riguarda la lettera del Ministero, penso sia assolutamente inopportuna. Se si vuole parlare seriamente di trasparenza, allora lo si faccia fino in fondo e per entrambi i comitati”. Così la vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno, su La7 a L’Aria che Tira.

