Roma, 26 gen. (Adnkronos) - Prosegue anche oggi la campagna del Partito Democratico per le ragioni del No al referendum sulla giustizia. In maniera congiunta le pagine nazionali e territoriali del Pd hanno pubblicato il post in formato carosello con il ministro Nordio che ammette l’inutilità della sua riforma per i cittadini. Si legge in una nota.
Referendum: Pd posta parole Nordio, 'ammette inutilità sua riforma'
26 gennaio, 2026 • 16:34
Roma, 26 gen. (Adnkronos) - Prosegue anche oggi la campagna del Partito Democratico per le ragioni del No al referendum sulla giustizia. In maniera congiunta le pagine nazionali e territoriali del Pd hanno pubblicato il post in formato carosello con il ministro Nordio che ammette l’inutilità della sua riforma per i cittadini. Si legge in una nota.