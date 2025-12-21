

Roma, 21 dic (Adnkronos) - "Il Partito liberaldemocratico è il primo partito italiano - e finora l’unico - ad aver messo la faccia sul referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati". Lo scrive sui social il segretaria del Pld Luigi Marattin.

"Abbiamo costituito il comitato Giustizia Si, al quale si può aderire inviando un’e-mail a comitatogiustiziasi@gmail.com. Si può aderire anche come partiti e associazioni -prosegue-. Da pochi giorni è formalmente costituto dal notaio, ma abbiamo già centinaia e centinaia di aderenti e stiamo strutturando l’organizzazione su base locale. Dopo le feste, inizieremo con numerose iniziative. Perché quando le battaglie sono giuste, si combattono sempre".



