

Roma, 20 feb. (Adnkronos) - "La vera posta in gioco con la Corte disciplinare e col sorteggio è il mantenimento in vita della copertura assicurativa correntizia". Lo ha affermato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, intervistato dal direttore di 'Libero, Mario Sechi, in occasione dell'evento 'La sicurezza oggi', a proposito della riforma della giustizia.

