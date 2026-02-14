

Roma, 14 feb. (Adnkronos) - “La cosa stupefacente di certa sinistra è la capacità di sparare giudizi a destra e manca incuranti del fatto che nessuno glieli chieda. Per chiudere la settimana mancava solo il prode Landini che, alla presentazione del suo libro, se ne esce con un 'Berlusconi era un signore rispetto a chi oggi ci governa'. Ancora una volta il vuoto di idee politiche degne di tal nome, maldestramente coperto con il consueto attacco alle persone. Evitiamo di metterci al suo livello; altrimenti basterebbe ricordargli che oggi, al suo cospetto, i lavoratori e i cittadini provano nostalgia per Luciano Lama, Bruno Trentin, Giorgio Benvenuto, Bruno Storti, Pierre Carniti e Franco Marini”. Così la senatrice di Fratelli d’Italia Paola Mancini.

