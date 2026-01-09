Roma, 9 gen. (Adnkronos) - "Come detto dal Presidente Meloni la magistratura troppo spesso rende vano il lavoro di governo, parlamento e forze dell'ordine per la sicurezza dei cittadini. Fratelli d'Italia si unisce all'appello per lavorare tutti insieme e la riforma della giustizia va in questa direzione, rendendo più indipendenti i giudici". Lo scrive sui social Lucio Malan, presidente dei senatori Fdi.
Referendum: Malan, 'ha ragione Meloni, magistratura spesso rende vano lavoro governo'
9 gennaio, 2026 • 19:43
Roma, 9 gen. (Adnkronos) - "Come detto dal Presidente Meloni la magistratura troppo spesso rende vano il lavoro di governo, parlamento e forze dell'ordine per la sicurezza dei cittadini. Fratelli d'Italia si unisce all'appello per lavorare tutti insieme e la riforma della giustizia va in questa direzione, rendendo più indipendenti i giudici". Lo scrive sui social Lucio Malan, presidente dei senatori Fdi.