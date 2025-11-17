Roma, 17 nov. (Adnkronos) - "Io spero che si voti per ciò che la riforma contiene, non per simpatie o antipatie al governo o all’opposizione. Valutare quello che c’è: se la giustizia piace così com’è oggi, si può anche non scomodarsi a votare, votare No. Se invece si vuole cambiare bisogna votare Sì". Così il capogruppo di FdI al senato Lucio Malan, a Ping Pong su Rai Radio1.
Referendum: Malan (FdI), 'si voti nel merito riforma Giustizia, no per simpatie o antipatie'
17 novembre, 2025 • 12:03
Roma, 17 nov. (Adnkronos) - "Io spero che si voti per ciò che la riforma contiene, non per simpatie o antipatie al governo o all’opposizione. Valutare quello che c’è: se la giustizia piace così com’è oggi, si può anche non scomodarsi a votare, votare No. Se invece si vuole cambiare bisogna votare Sì". Così il capogruppo di FdI al senato Lucio Malan, a Ping Pong su Rai Radio1.