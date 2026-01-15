Roma, 15 gen. (Adnkronos) - Movimento 5 stelle, Pd e Avs hanno chiesto un'informativa urgente alla premier Giorgia Meloni per sapere se il governo intenda rinviare la data del referendum dopo che sono state raggiunte le 500mila firme contro la riforma.
Referendum: M5S, Pd e Avs chiedono informativa a Meloni su data voto
15 gennaio, 2026 • 14:13
Roma, 15 gen. (Adnkronos) - Movimento 5 stelle, Pd e Avs hanno chiesto un'informativa urgente alla premier Giorgia Meloni per sapere se il governo intenda rinviare la data del referendum dopo che sono state raggiunte le 500mila firme contro la riforma.