Roma, 12 mar (Adnkronos) - “Nel ringraziarvi per l’incontro tenutosi ieri che ci ha permesso di esplicitare i reciproci orientamenti sul voto per i referendum sul lavoro e sulla cittadinanza, vogliamo ribadire la necessità di individuare tutte le soluzioni che possano favorire la partecipazione al voto delle cittadine e dei cittadini che vorranno esprimere la propria volontà su ognuno dei quesiti”. Così il segretario di +Europa Riccardo Magi per il Comitato referendum cittadinanza e il segretario generale della Cgil Maurizio Landini per il Comitato referendum sul lavoro in una lettera inviata oggi alla presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni, al sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano e al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi.

"Come espresso nel corso dell’incontro - scrivono Landini e Magi - si rende necessario colmare il vuoto oggi esistente rispetto al voto dei fuorisede, sia per quel che riguarda le studentesse e gli studenti che per quel che riguarda le lavoratrici e i lavoratori; come riteniamo fondamentale garantire la massima pubblicità dell’appuntamento referendario attraverso il servizio pubblico sia in Italia che all’estero".

"Rispetto, invece, all’individuazione delle date - aggiungono Landini e Magi - rimaniamo fermamente convinti della necessità di sfruttare la fissazione delle date del primo turno delle amministrative ipotizzate per il 25 e 26 maggio per farvi coincidere il voto referendario, in quanto un eventuale slittamento a giugno rischierebbe di compromettere l’affluenza alle urne”.