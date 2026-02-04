Roma, 4 feb (Adnkronos) - "Il video del Pd che dice che chi vota Si al referendum e’ un fascista raggiunge forse il punto più basso di qualsiasi polemica politica. Quindi chi sosteneva la mozione Martina nel 2019 e il programma del Pd nel 2022 erano tutti fascisti". Lo scrive sui social l'europarlamentare S&D Elisabetta Gualmini.
Referendum: Gualmini, 'video Pd punto più basso di qualsiasi polemica'
4 febbraio, 2026 • 08:53
