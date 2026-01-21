

Roma, 21 gen (Adnkronos) - Al referendum "io voto sì, è la mia storia di 30 anni. Ma io posso dire che il referendum non è contro qualcuno, voi non lo potere dire". Lo ha detto Roberto Giachetti alla Camera rivolgendosi al ministro Carlo Nordio, in aula per comunicazioni sull'amministrazione della Giustizia.

"Dal giorno in cui avete fato questa riforma l'avete utilizzata distorcendola per dare randellate a qualunque decisione dei magistrati che non vi andava bene, da Delmastro all'Albania, dalla famiglia nel bosco a qualunque altra cosa. Così rischiate di ammazzare il referendum travisando completamente una giusta battaglia", ha aggiunto il deputato di Iv.



