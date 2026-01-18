

Roma, 18 gen. (Adnkronos) - “Non avendo argomenti reali per sostenere il ‘no’ i magistrati dell'Anm continuano a dire bugie. Vedo anche in queste ore Maruotti, Segretario della Associazione delle toghe dire che con il referendum si vuole sottomettere al controllo del governo la magistratura. Maruotti mente. La sua affermazione non è vera. Non viene modificata in alcun modo l'autonomia della magistratura sancita dalla Costituzione. Si vogliono solo stroncare i giochi di corrente e le spartizioni di posti, di cui nel passato anche i capi dell’Anm furono protagonisti. Quindi Maruotti è pregato di non dire bugie altrimenti ogni giorno diremo che Maruotti mente. Avere molti magistrati che mentono non è una cosa che possa rassicurare i cittadini”. Lo dichiara il presidente dei senatori di FI, Maurizio Gasparri.

