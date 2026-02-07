

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "Il presidente della Cassazione D’Ascola reagisce indignato ad alcune osservazioni dovute a polemiche. Riservi per occasioni migliori e più idonee la sua indignazione". Lo dichiara il presidente dei senatori di FI, Maurizio Gasparri.

"È un dato di fatto che l’ufficio della cassazione che ieri si è occupato di vicende referendarie vede al suo interno un ex parlamentare della sinistra e Presidente della Commissione giustizia. È altrettanto evidente che il magistrato Guardiano ha scritto frasi molto offensive nei confronti del centrodestra, di Forza Italia, di Berlusconi e della riforma della giustizia. Ne nacque una polemica alcune settimane fa e, pertanto, con una interrogazione ho chiesto un'ispezione nei confronti di costui. Tralascio il ruolo attivo che svolge nella campagna referendaria e che avrebbe dovuto suggerire una posizione di astensione".

"Per cui al presidente D'Ascola diciamo che lezioni non ne prendiamo. Non pensi di intimidirci. Siamo cittadini liberi e come parlamentari rappresentiamo una volontà di cambiamento contro la protervia togata che anche questa nota dimostra una volta di più. Le parole, i toni Di D’Ascola sono veramente fuori dall'ordinamento costituzionale”.

