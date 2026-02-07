

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "Dell’ufficio della Cassazione che ha preso delle decisioni in materia di referendum hanno fatto parte tale Alfredo Guardiano, magistrato che parteciperà anche nei prossimi giorni a pubblici convegni in favore del ‘No’ alla riforma della Costituzione sulla giustizia. Si tratta dello stesso Alfredo Guardiano del quale contestai affermazioni polemiche contro Berlusconi, il centrodestra e Forza Italia che aveva scritto su delle chat. Guardiano è obiettivo in queste materie quanto io sono finlandese". Lo afferma Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia al Senato.

"Dell’ufficio della Cassazione che ha preso questa decisione -aggiunge- fa parte la dottoressa Ferrante, già parlamentare del Partito democratico e presidente della commissione Giustizia della Camera. Prendiamo atto che assume decisioni su materie molto delicate un magistrato che ha parlato malissimo del centrodestra, di Forza Italia e di Berlusconi, come ebbi modo di denunciare alcuni mesi fa, e che alterna le funzioni di magistrato a quello di parlamentare del Pd. In fondo è tutto giusto e normale. Noi siamo cittadini di serie B e dobbiamo inchinarci di fronte agli ottimati che indossano la toga in alcune ore del giorno e la veste di militante in altre ore del giorno. E poi si lamentano delle critiche …”.

