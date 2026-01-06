Roma, 6 gen. (Adnkronos) - "La riforma Nordio-Meloni non risponde a nessuno dei problemi della giustizia del nostro Paese, come la lentezza dei processi, serve solo a minare l’autonomia dei magistrati. Allora bisogna continuare a firmare per il referendum e poi andare a votare no per rispedirla al mittente". Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs dai microfoni del Tg1.
Referendum: Fratoianni, 'riforma serve solo a minare autonomia magistrati'
6 gennaio, 2026 • 14:23
