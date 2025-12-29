

Roma, 29 dic (Adnkronos) - "Abbiamo confermato l'unanime volontà di collaborazione e di cooperazione tra le nostre forze politiche e il comitato della società civile per il No al referendum sulla giustizia dopo le nuove norme del governo Meloni". Lo ha detto Nicola Fratoianni al termine dell’incontro avuto a Montecitorio con Giovanni Bachelet insieme ad Angelo Bonelli, Giuseppe Conte ed Elly Schlein.

"In queste ore siamo impegnati nella raccolta delle firme ed è sicuramente significativo ed importante il fatto che le firme sono già oltre le centomila e stiano aumentando ad un grandissimo ritmo. Tutto questo alimenta un circuito democratico su un referendum costituzionale fondamentale -ha spiegato Fratoianni-. È stato un incontro previsto per verificare i primi aspetti per un coordinamento ed una cooperazione nelle iniziative delle prossime settimane".



