

Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "Dalle parti di Palazzo Chigi c’è molto nervosismo, perché aumentano gli italiani che voteranno No , ed è il motivo per cui ogni giorno anche se poi dicono che non è vero e che non vogliono indebolire la magistratura e non vogliono limitarne l'autonomia, ma la verità è che confessano ogni giorno con un nuovo video di Meloni che attacca la magistratura, con l'obiettivo di delegittimare la magistratura che fa il suo lavoro". Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs a margine di una conferenza stampa a Mestre.

"I giudici a differenza di quello che pensa e dice Meloni - prosegue il leader di SI - non devono remare nella stessa direzione del governo e neanche remare contro i giudici, devono applicare e far rispettare le leggi".

