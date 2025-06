Roma, 5 giu. (Adnkronos) - "In questi ultimi giorni di campagna referendaria hanno molto aiutato gli inviti all’astensione di La Russa e di Giorgia Meloni: gli italiani hanno iniziato a comprendere che chi non vuole il loro voto è perché ha paura. Le persone stanno capendo che con il Referendum possono cambiare in meglio la vita di milioni di italiani: riacquistando diritti e tutele per il lavoro e sulla cittadinanza. E tutto questo significa migliorare la qualità della democrazia. Sono convinto che ci sarà una grande risposta di partecipazione anche perché si sente che è cambiato il clima. L’obiettivo del quorum è alla portata e bisogna fare di tutto per i cinque sì". Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs parlando con i cronisti a margine di un’iniziativa pubblica ad Avellino.

"Nel nostro Paese i cittadini vanno a votare sempre di meno perché hanno perso la speranza, credono - prosegue il leader di SI - che non cambi nulla. Deve essere chiaro che nei referendum non stanno votando per noi o per altri partiti, ma per sè stessi. Se tante e tanti capissero questo messaggio, allora il quorum può diventare possibile. E poi un allargamento dei diritti contribuisce a rafforzare la democrazia. Sono convinto infine - conclude Fratoianni - che anche tanti elettori ed elettrici della destra che voteranno per questi referendum".

"Oggi quello che conta è rendere chiara la partita: gli elettori hanno questo potere, è un’arma pacifica, possono decidere direttamente del proprio futuro. Si possono finalmente allargare i diritti e invertire la rotta sui diritti dove siamo tornati indietro nel corso degli ultimi anni".