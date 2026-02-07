Roma, 7 feb. (Adnkronos) - Prosegue il giro della segretaria del Pd, Elly Schlein, a sostegno della campagna 'Vota No per difendere la Costituzione' in vista del referendum del 22 e 23 marzo. La leader Pd sarà a Padova domani, alle 16, nella Sala Mantegna del Centro Congressi di via Tommaseo.
Referendum: domani Schlein a Padova per campagna per il No
7 febbraio, 2026 • 12:13
Roma, 7 feb. (Adnkronos) - Prosegue il giro della segretaria del Pd, Elly Schlein, a sostegno della campagna 'Vota No per difendere la Costituzione' in vista del referendum del 22 e 23 marzo. La leader Pd sarà a Padova domani, alle 16, nella Sala Mantegna del Centro Congressi di via Tommaseo.