

Roma, 23 feb. (Adnkronos) - Domani a Roma, alle ore 12, nel corso di una conferenza stampa che si terrà in piazza Fontanella Borghese, 84, il Maie comunicherà la sua scelta di voto, che proporrà agli elettori italiani all’estero, sul referendum costituzionale del 22 e 23 marzo. Saranno presenti il presidente del Maie Ricardo Merlo, il senatore Mario Alejandro Borghese e il deputato Franco Tirelli. Si legge in una nota del Maie.

