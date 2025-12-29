

Roma, 29 dic. (Adnkronos) - "Esprimo soddisfazione per l’Ordine del giorno alla legge di Bilancio presentato oggi alla Camera dei Deputati dall’onorevole Andrea Di Giuseppe, un atto che punta a modificare le modalità di voto per gli italiani all’estero impegnando il governo a istruire apposite sezioni elettorali presso ambasciate e consolati per consentire ai cittadini di votare in presenza". Lo scrive in una nota Antonio Di Pietro, membro fondatore del Comitato Sì Separa della Fondazione Einaudi.

"Questo Ordine del giorno nasce da una specifica richiesta che, con il Comitato Sì Separa, abbiamo fatto all’onorevole Di Giuseppe, parlamentare eletto nella circoscrizione Estero, e ha come obiettivo quello di garantire un voto più trasparente in occasione del prossimo appuntamento referendario”.

“Ora ci auguriamo che il Parlamento promuova rapidamente un provvedimento ad hoc. Come ho avuto modo di denunciare nei giorni scorsi, dobbiamo evitare che si verifichino fenomeni già accaduti in passato, ovvero che gruppi di persone, che hanno come riferimento specifici partiti e sindacati, possano preparare le buste contenenti voti espressi all’insaputa dei diretti interessati. Permettendo agli elettori di votare in presenza, con il proprio documento di identità, eviteremmo il rischio di brogli”.

