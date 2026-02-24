

Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "Il presidente del Senato La Russa parla di toni alti e falsità sul prossimo referendum sulla giustizia. Forse parla della sua parte, fa autocritica. Perché è la destra che alza i toni per poi lamentarsi che i toni della campagna referendaria sono accesi". Lo afferma il capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra al Senato e presidente del Gruppo Misto, Peppe De Cristofaro.

"È la destra -aggiunge- che usa i fatti di cronaca contro i giudici e poi è costretta a inversioni a U o retromarce imbarazzanti, vedi il caso Rogoredo. A proposito di toni accesi, sarebbe meglio che le alte cariche dello Stato rimanessero fuori dalla contesa del referendum proprio per abbassare la tensione. La destra fa finta di non ricordare, ma questo La Russa dovrebbe ricordarselo benissimo, che i primi ad alzare il livello dello scontro sono stati proprio loro quando hanno approvato una riforma della giustizia blindata in tutti e quattro i passaggi parlamentari umiliando le opposizioni e il Parlamento. Per la prima volta nella storia della Repubblica non è stata cambiata neanche una virgola del testo presentato dal ministro della Giustizia Carlo Nordio. È la destra che sta facendo una vergognosa strumentalizzazione di casi singoli perché è contro l’autonomia e l’indipendenza e vuole assoggettare la magistratura al potere politico. Quella della destra è una precisa scelta politica perché vogliono trasformare il nostro Paese nell’Ungheria del loro amico Orban. Gli italiani non glielo faranno fare e voteranno No".

