Roma, 19 feb. (Adnkronos) - "Cinque convinti sì" su referendum che "parlano a milioni di italiani". Così Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli di Avs in una conferenza stampa alla Camera. I leader di Avs propongono alle altre forze di opposizione "una manifestazione nazionale di piazza a sostegno dei referendum. Chiediamo alle altre forze politiche di sostenerla, ma soprattutto alle associazioni".

E chiedono al governo di accorpare la data del referendum a quelle delle elezioni regionali: "In Italia tutti piangono per l'astensionismo dopo ogni elezione, e non accorpare il referendum, cioè lavorare perché l'astensionismo cresca, sarebbe un vero e proprio crimine. Si accorpi la data per favorire la partecipazione e onorare un istituto importante come quello referendario", osserva Fratoianni.

Nel merito dei referendum, il leader di Sinistra Italiana sottolinea: "Quattro referendum parlano di lavoro, diritti del lavoro che sono umiliati in questo Paese, diritto a una vita non precaria. Il quinto referendum parla delle persone che vivono, lavorano, pagano le tasse in Italia ma che incredibilmente per una legge vetusta non hanno gli stessi diritti. È arrivato il momento di fare passi concreti per garantire dignità e protezione contro le discriminazioni".