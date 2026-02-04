

Roma, 4 feb. (Adnkronos) - "La separazione della carriere esiste in altri ordinamenti" ma dove c'è "ci si ancora a un fondamento di legittimità: in alcuni ordinamenti" i giudici "vengono eletti, in altri sono sotto l'esecutivo in modo esplicito". Lo dice Giuseppe Conte intervenendo al Senato alla presentazione del libro 'Divide et impera. La separazione delle carriere e i rischi di eterogenesi dei fini', di Pietro Guerrieri.

La destra, aggiunge Conte, "dice: 'Stiamo semplicemente separando le carriere di pm e giudici'. Cosa che già esiste. Allora perché si stanno accanendo? Perché è un disegno politico che la destra persegue da tempo. Qualcuno si arrabbia quando dico che c'era nel piano Rinascita della P2, ma è vero. Anche Nordio dice 've ne avvantaggerete anche voi quando andrete al Governo'. No grazie, non ce ne vogliamo avvantaggiare. Non appartiene alla nostra cultura avere una magistratura sotto il tacco della politica".

"Lo stato di diritto nasce qua do si afferma il principio per cui anche il potente di turno deve soggiacere alla legge. Chi vi parla, da presidente del Consiglio, è stato indagato - ha aggiunto - E non mi avete sentito dire una parola perché da presidente del Consiglio hai un dovere di trasparenza e di rendicontazione in più, non in meno. Loro invece dicono 'lasciateci lavorare', i politici vogliono scorrazzare liberamente".

