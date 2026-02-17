

Roma, 17 feb (Adnkronos) - "Il disegno della riforma è quello del Piano di rinascita di Licio Gelli. Non sto dicendo che il disegno di riforma è massonico, che non può avere una sua dignità di pensiero, ma che nell'ambito della P2 c'era la separazione delle carriere e un sistema occulto di condizionare i magistrati". Lo ha detto Giuseppe Conte a SkyTg24 parlando della referendum sulla giustizia.



