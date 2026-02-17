

Roma, 17 feb (Adnkronos) - "L'Anm ha risposto in modo chiaro, il ministero poteva informarsi sul sito. Se poi vogliono la lista, invece dei singoli donatori, c'è la legge sulla privacy". Lo ha detto Giuseppe Conte a SkyTg24 sulla vicenda dei finanziamenti ai comitati per il No.

"Tenendo presente le uscite di Nordio, eccentriche, le ultime inaccettabili, lancio un appello a governo, maggioranza e tutti quelli che legittimamente vogliono votare sì: attenzione, manteniamo lucidità -ha proseguito il leader del M5s-. Chi ha responsabilità istituzionale come il ministro non può ragionare del Csm, presieduto da Mattarella, come di una sistema para mafioso. Lasci stare le dichiarazioni altrui, si prenda le sue responsabilità come ministro della Giustizia, non può sguinzagliare i suoi capi di gabinetto per buttare fango sulla Anm".



