

Roma, 30 dic. (Adnkronos) - "Questo 2026 si preannuncia carico di speranza. Ci sono battaglie immediate come quella del referendum per dire no ad una riforma che è uno scempio. Vogliono separare le carriere solo perché vogliono rivendicare, lo ha detto Nordio, il primato della politica in modo che chi è al governo se ne avvantaggerà e avrà i giudici sottomessi". Lo dice il leader M5S, Giuseppe Conte, in un video sui social.

