

Roma, 23 feb. (Adnkronos) - Se Giorgia Meloni vedrà bocciata la riforma della giustizia dal referendum "si faccia un esame di coscienza. Dopo 4 anni che cosa porta ai cittadini? Un fallimento, una sconfitta ulteriore. E quindi, valuti lei". Lo dice il leader M5S, Giuseppe Conte, in un punto stampa in Calabria.

"Su questo referendum loro stessi l'hanno detto: 'E' ignorante chi dice che migliora il servizio e rende più efficiente il servizio giustizia'. Non ci sono investimenti, non c'è nulla a favore dei cittadini. C'è molto invece a favore della casta dei politici. Con un trucco molto sofisticato hanno disarticolato e riscritto la Costituzione in modo, in prospettiva, da poter mettere sotto il controllo i magistrati non solo dei politici quanto del governo. In particolare i pubblici ministeri, che loro temono tanto per le inchieste. Lo spiegheremo, va spiegato. La sostanza" di questa riforma è "mettere sotto il tacco del governo di turno, la magistratura".

"Tajani e Piantedosi dicono che questo referendum non è un giudizio sull'esecutivo? Lo dicono adesso, adesso che hanno visto la rimonta del No. Ma di fatto è l'unica significativa riforma che loro portano ai cittadini italiani dopo 4 anni di governo. Si vantano della stabilità. Ma la stabilità non è un valore in sé, la stabilità è se fai qualcosa per famiglia e impresa e non mi sembra qui che la situazione stia migliorando, anzi peggiora sempre. Dopo 4 anni siamo arrivati allo zero virgola della crescita, calo della produzione industriale, aumento della povertà assoluta, gli stipendi salariali si abbassano sempre più. L'unica cosa che stanno portando a casa, a casa è questa riforma della magistratura che lo abbiamo detto non serve ai cittadini. E allora più politica di così questa riforma non può essere".

