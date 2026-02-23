Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "La Meloni scende in campo in questa campagna referendaria attaccando tutti i giorni con video, anche con menzogne, i magistrati. Però fa scena muta, non dice nulla contro i dazi illegittimi di Trump, non fa nulla per famiglie e imprese, ma programmano sempre miliardi su miliardi per le armi". Lo dice Giuseppe Conte in un punto stampa in Calabria.
**Referendum: Conte, 'da Meloni video contro magistrati ma muta su Trump e dazi'**
23 febbraio, 2026 • 11:43
Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "La Meloni scende in campo in questa campagna referendaria attaccando tutti i giorni con video, anche con menzogne, i magistrati. Però fa scena muta, non dice nulla contro i dazi illegittimi di Trump, non fa nulla per famiglie e imprese, ma programmano sempre miliardi su miliardi per le armi". Lo dice Giuseppe Conte in un punto stampa in Calabria.