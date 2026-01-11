

Roma, 11 gen (Adnkronos) - "C'è chi attende da mesi interventi sulle bollette. Dovevano arrivare l'anno scorso, prima della legge di bilancio, poi ad Atreju, poi in conferenza stampa, poi… boh!". Lo scrive sui social Giuseppe Conte.

"C’è chi attende che le promesse su maggiore sicurezza fatte per anni vengano attuate. E ancora ieri si è ritrovato con un far west a Roma, nei pressi della Stazione Termini, con un rider ferito e un 57enne aggredito, finito in terapia intensiva. C'è chi oggi ha atteso per 170 minuti i treni in ritardo. C'è chi attende l'abolizione delle accise promesse da Meloni, ma intanto paga gli aumenti sul gasolio", prosegue il leader del M5s.

"Su una cosa hanno fretta però: approvano le leggi sulla giustizia con passaggi blindati in Parlamento. Hanno fretta di difendere la casta dalle inchieste giudiziarie. Continuate a sottoscrivere la raccolta firme sul referendum, siamo arrivati a oltre 330 mila in pochi giorni! Continuate a informare, a partecipare. Diciamo no a questa riforma, che non serve ai cittadini per migliorare la giustizia. Serve solo a chi l’ha promossa per migliorare la propria posizione", conclude Conte postando l'indirizzo del sito per sottoscrivere il referendum.

