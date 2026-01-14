

Milano, 14 gen. (Adnkronos) - Gli avvocati Antonino La Lumia e Pier Filippo Giuggioli, rispettivamente presidente e coordinatore del Comitato Si alla Riforma della Giustizia – art. 111, hanno depositato al Tribunale amministrativo regionale del Lazio l’istanza finalizzata all’intervento nel giudizio avviato dai promotori della raccolta delle firme popolari per il referendum. Lumia e Giuggioli hanno preannunciato "che si opporranno al ricorso introduttivo, aderendo integralmente e supportando le difese della Presidenza del Consiglio dei ministri".

