

Roma, 12 gen. (Adnkronos) - "La separazione delle carriere era nel programma del 2022 del Pd. Confesso il mio stupore per questi cambi repentini... Noi siamo stati bipolaristi convinti, distinguiamo e votiamo sì". Lo ha detto Stefano Ceccanti all'iniziativa di Libertà Eguale a Firenze 'La sinistra che vota sì'.

