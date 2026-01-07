

Roma, 7 gen (Adnkronos) - "Libertà Eguale che è sorta nel 1999 è sempre stata favorevole alla separazione delle carriere. Si tratta di un referendum in cui, per definizione, non c’è disciplina di partito né di coalizione. Non è quindi per nulla strano che una parte del Pd e del centrosinistra riaffermi un punto in cui ha sempre creduto, la separazione delle carriere come conseguenza logica del nuovo codice col processo accusatorio di Giuliano Vassalli di fine anni ’80". Lo dice il costituzionalista Stefano Ceccanti a 'Libero' a proposito dell'iniziativa di Libertà Eguale sul referendum in programma lunedì a Firenze cui prenderà parte, tra gli altri, il presidente emerito della Corte Costituzionale Augusto Barbera.

"Oltre alla nostra associazione sono impegnati per il Sì anche due partiti del centrosinistra, piccoli ma densi di elaborazione su questa materia, Più Europa e il Psi. Un terzo partito, Italia Viva, lascia libertà di voto ma mi sembra di vedere che la grande maggioranza dei suoi quadri sia per il Sì -spiega il vice presidente di Libertà Eguale-. Fuori dal centrosinistra, ma comunque all’opposizione, sono per il Sì anche Azione e i Liberaldemocrratici. Tutte forze che alle Politiche saranno contrarie al centrodestra, ma che al referendum votano con convinzione sul tema specifico, rispettando il significato profondo di questo strumento di democrazia diretta".





