

Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "Il referendum di marzo sulla giustizia dirà in quale Italia vivremo per i prossimi decenni. È fondamentale che vinca il Sì, perchè in caso contrario il popolo e il Parlamento saranno ostaggio di una magistratura che non risponde a nessuno. Che vuole comandare. Questa è la vera partita". Lo afferma l'ex ministro della Giustizia, Roberto Castelli.

"Ricordiamoci -aggiunge- che non c'è quorum. Se andiamo in tre vince chi prende 2 voti. Se per caso vincesse il No, c'è in ballo il futuro di questo Paese. Ricordo che ben 8 governatori di Regione sono stati costretti alle dimissioni, con carriera politica e vita personale rovinate, per poi uscire dai processi completamente assolti. I magistrati vogliono comandare e noi dobbiamo assolutamente impedirlo. Lo dice la Costituzione: il potere è del popolo".

