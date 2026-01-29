

Roma, 29 gen (Adnkronos) - "Ma vi siete impazziti completamente Pd? D’Orsi e’ un aperto sostenitore di Putin che viene invitato in Russia dal canale di disinformazione Russia Today! Cancellate subito questo obbrobrio. Pina Picierno fai qualcosa". Lo scrive sui social Carlo Calenda rilanciando un post del Pd in cui si riposta un intervento in Tv di Angelo D'Orsi sul referendum accompagnato dal claim 'il 22 e 23 marzo vota no!'.

Tra i primi commenti al post di Calenda, quello della vice presidente del Parlamento Ue Pina Picerno, del Pd: "Il post è stato cancellato. Un errore grave a cui è stato posto rimedio subito", scrive l'europarlamentare dem.



