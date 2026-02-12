Roma, 12 feb. (Adnkronos) - "Le parole di Gratteri sono di una gravità incredibile. Voterò Si al referendum, ma non mi verrebbe mai in mente di catalogare chi farà una scelta diversa in questo modo indegno". Lo scrive Carlo Calenda sui social a proposito delle parole di Nicola Gratteri.
Referendum: Calenda, 'parole Gratteri di gravità incredibile'
12 febbraio, 2026 • 17:03
