Roma, 15 mag. (Adnkronos) - "Io penso che l'Aula non sia il luogo dove si fanno quelle cose. Poi va tutto bene, perché la stampa ne parla, sta su tutti i siti, quindi è diventato questo, un bello spettacolo a chi fa di più". Così il segretario di Azione, Carlo Calenda, riferendosi alla protesta ieri in aula di Riccardo Magi travestito da fantasma per il silenzio sui referendum.

"Io ho detto a Richetti che la prossima volta deve fare l'interrogazione, come quella che noi abbiamo fatto ieri molto specifica, a torso nudo, urlando, magari, e se può scrivendosi una cosa sul petto".

"Questa non è più politica, è un generale cazzeggio mentre il paese va a ramengo. Quindi la prossima volta ho detto: Richetti fai questo per favore, non ci mettiamo a scrivere un testo approfondito con l'Ufficio studi, sono tutte robe noiose. La politica non è più questo, è una specie di concorso tipo X Factor. Poi Richetti è pure un bell'uomo quindi gli ho detto 'fai così, petto nudo con una scritta sopra' e vediamo così di andare su tutti i Tg e su tutte le testate".