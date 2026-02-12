

Roma, 12 feb. (Adnkronos) - "Ancora una volta Nordio manca del senso della misura. Nel becero tentativo di coprire i fallimenti del governo sulla sicurezza, attacca la sinistra. Non accettiamo nessuna lezione sulla lotta alla violenza politica perchè abbiamo pagato un tributo di sangue per difendere la democrazia dagli attacchi del terrorismo rosso e nero. Se, come dice, il Ministro Nordio conosce la storia di quegli anni, il fatto che la travisi volutamente dimostra l’attacco strumentale e inaccettabile". Così in una nota Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei Deputati.

