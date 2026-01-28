

Roma, 28 gen (Adnkronos) - "La maggioranza ha perso un’altra occasione per garantire il voto ai cittadini fuori sede, respingendo i nostri emendamenti. Una scelta miope che penalizza milioni di studenti e lavoratori”. Lo dichiara la presidente dei deputati di Italia Viva Maria Elena Boschi dopo la bocciatura dei suoi emendamenti al decreto elezioni.

“Hanno dimostrato non solo di essere fuori dal tempo, ma di non avere a cuore la partecipazione democratica, soprattutto dei più giovani. Noi - conclude - continueremo a batterci per una democrazia più moderna e inclusiva, perché la partecipazione è un diritto, non un privilegio geografico”, aggiunge Boschi.

