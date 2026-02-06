

Roma, 6 feb. (Adnkronos) - "La relazione di Elly Schlein ha indicato una rotta chiara che unisce sul referendum non solo i progressisti ma anche il più vasto mondo di chi a cuore la Costituzione repubblicana. Non stiamo vivendo una stagione politica ordinaria. Siamo dentro un passaggio storico delicatissimo e serve unità, oggi più che mai, per difendere la Costituzione e dire No. Non per spirito di contrapposizione, ma per responsabilità verso il Paese". Così il presidente dei senatori del Pd, Francesco Boccia, lasciando i lavori della Direzione del Pd dopo il voto sulla relazione di Elly Schlein.

"L’ennesimo decreto sicurezza del governo non è un episodio isolato, ma l’ultimo tassello di un disegno chiaro: sfondamenti successivi contro l’equilibrio dei poteri, il Parlamento, la magistratura, i diritti. Questa destra usa la paura come strumento politico e la sicurezza come clava propagandistica, mentre indebolisce lo Stato di diritto".

"Il Pd è unito nel dire che la sicurezza non si costruisce contro la democrazia, ma dentro la Costituzione, con più lavoro, più uguaglianza, più diritti e più risorse per le forze dell’ordine. Il referendum non è una questione tecnica: è una scelta di campo. La Costituzione basata sull’equilibrio tra i poteri dello Stato non si tocca. È su questo terreno c’è già l’alternativa a una destra pericolosa per l’Italia e per l’Europa. Quell’alternativa che sulle grandi questioni sociali ed economiche, dal lavoro alla sanità, dalla scuola all’ambiente, è già una coalizione credibile che può battere la destra che va da Meloni a Vannacci”.

