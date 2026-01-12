

Roma, 12 gen. (Adnkronos) - "Nel prossimo referendum non si vota né a favore del governo Meloni né contro. Ci saranno altre occasioni per poter giudicare quel governo e le altre occasioni saranno le elezioni politiche del prossimo anno". Lo ha detto il presidente emerito della Corte Costituzionale, Augusto Barbera, intervenendo a Firenze all'iniziativa di Libertà Eguale 'La sinistra che vota sì'. Barbera ha poi ricordato che i temi della riforma "appartengono ad un patrimonio della sinistra e del centrosinistra". Una riforma, ha aggiunto, che "non tende a delegittimare la magistratura".

