

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "Ho letto l'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione: la correzione puramente formale imposta dalla Cassazione non cambia assolutamente la sostanza, o si approva o si rifiuta la riforma costituzionale approvata a maggioranza dal Parlamento. Questo dibattito sulla data mi sembra surreale, sono mesi che discutiamo di questo argomento, gli italiani che si vogliono informare hanno avuto e avranno tutta la possibilità di farlo. Mi sembra evidente che l'obiettivo di questi continui ricorsi è quello di impedire il rinnovo del Consiglio superiore della magistratura con le nuove regole, cioè costringerci di nuovo a eleggere il Consiglio superiore della magistratura con le regole attuali, che consegnano l'organo di autogoverno dei magistrati in mano allo strapotere delle correnti con tutte le degenerazioni che ben conosciamo". Lo ha affermato Alberto Balboni, senatore di Fratelli d'Italia e presidente della commissione Affari costituzionali del Senato, ospite di 'Agenda' su Sky Tg24.

