

Roma, 23 gen. (Adnkronos) - "No al controllo dell’informazione da parte degli Usa sul Referendum: Meta (Facebook e Instagram) ha oscurato il video in cui il prof. Alessandro Barbero spiega perché voterà No al referendum sulla riforma della giustizia di Meloni, definendolo 'informazione falsa' dopo un presunto fact-checking pagato dalla società americana. Un atto gravissimo: una big tech statunitense decide di silenziare un’opinione politica legittima di uno dei più autorevoli intellettuali italiani su un tema centrale per la nostra democrazia". Così Avs presenta l’iniziativa sui social di Avs, di Europa Verde, di Sinistra Italiana, sulle pagine Facebook dei parlamentari a partire da Bonelli e Fratoianni, con cui dalle ore 16 alle ore 17 di oggi il video censurato verrà ritrasmesso.

"Una 'coincidenza' fin troppo comoda per il governo Meloni, un vero e proprio regalo politico. Un pericolo per l’Italia e per la libera espressione dell’opinione, visto che Meta ha già dimostrato di segnalare e oscurare contenuti soltanto in base alla posizione politica e non alla falsità o verità delle informazioni. Proprio mentre il No cresce nei consensi, un colosso Usa guidato da miliardari sempre più vicini a Trump interviene per limitare il dibattito pubblico italiano. È la prova di un sistema di social e big tech che non garantisce democrazia e partecipazione. Per questo tocca a noi rompere la censura: Condividiamo il video, facciamolo girare ovunque, parliamone. E Al referendum costituzionale, votiamo No".

