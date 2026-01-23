

Roma, 23 gen (Adnkronos) - "Anche alla Camera dei deputati il Partito democratico ha presentato un’interrogazione parlamentare per fare luce e contestare con forza la decisione di Meta di ‘censurare e penalizzare la diffusione di un video del professor Alessandro Barbero sul dibattito pubblico relativo al referendum sulla giustizia’". Lo rende noto il Pd.

L’iniziativa è stata promossa dalla presidente dei deputati Chiara Braga e dalla responsabile Giustizia del Partito democratico Debora Serracchiani, con un’interrogazione a risposta scritta rivolta alla presidente del Consiglio dei ministri e al ministro delle Imprese e del made in Italy per chiarire una "vicenda che solleva gravi interrogativi sul rispetto del pluralismo informativo e della libertà di espressione".

Nell’interrogazione si chiede testualmente “se il Governo sia a conoscenza dei fatti descritti e se ritenga compatibile con il corretto svolgimento del dibattito democratico e referendario l’equiparazione di analisi e interpretazioni politiche a contenuti di disinformazione oggettiva da parte di piattaforme private; quali iniziative di competenza il Governo intenda assumere per garantire trasparenza, criteri non discrezionali e il rispetto del pluralismo informativo nelle attività di moderazione e fact-checking operate dalle piattaforme digitali, in particolare in occasione di consultazioni referendarie e passaggi democratici rilevanti”.

(Adnkronos) - Debora Serracchiani sottolinea inoltre che, a seguito di questa interrogazione, "il Partito democratico scriverà una lettera anche alla AGCom e alla Commissione europea per fare luce e chiarire una vicenda che consideriamo di enorme gravità, che compromette la libertà di opinione nel nostro Paese”.



