

Milano, 24 lug. (Adnkronos) - Red Bull 64 Bars Live torna con la quinta edizione in programma sabato 3 ottobre nel quartiere Paolo VI di Taranto, all'interno del complesso delle Case Bianche, venue simbolo di questa nuova edizione. Dopo le tappe di Napoli (Scampia) e Roma (Corviale), il format prosegue il suo percorso nei territori che hanno segnato la storia del rap italiano.

La scelta delle Case Bianche conferma e rafforza l'identità del progetto: portare il rap nei quartieri, trasformando spazi simbolici in palcoscenici capaci di raccontare storie, comunità e cultura urbana, attraverso uno show indimenticabile. Un luogo iconico per Taranto, che per la prima volta ospiterà un evento di questa portata, diventando protagonista di una serata pensata per celebrare la forza espressiva della scena rap contemporanea.

Il cast promette uno show che riunisce alcune delle voci più rappresentative della scena rap e urban italiana: Kid Yugi, una delle penne più distintive e riconoscibili ed eroe della scena che proprio dalla Puglia ha conquistato il successo nazionale. Sayf, tra le voci più interessanti del nuovo panorama musicale, capace di fondere rap, scrittura personale e influenze mediterranee. Capo Plaza, tra gli artisti più ascoltati e certificati della scena italiana. Artie 5ive, punto di riferimento della nuova scena grazie a un immaginario potente, un flow incisivo e una rapida ascesa che lo ha consacrato tra gli artisti più seguiti del momento.



Infine Redman, leggendaria icona dell'hip hop mondiale e special guest internazionale della quinta edizione. Autore di album entrati nella storia del rap mondiale e protagonista di uno dei sodalizi più iconici del genere insieme a Method Man, porterà a Taranto tutta l'energia e il carisma di una carriera che ha influenzato generazioni di artisti. Producer ufficiale dell’evento sarà l’artista multiplatino Night Skinny. Ognuno di loro porta con sé un immaginario preciso e la loro presenza promette di costruire un live che mette in dialogo generazioni e stili diversi, mantenendo al centro l’essenza del format: 64 barre, performance senza filtri e identità artistiche che si esprimono in modo puro e diretto.

Un susseguirsi di esibizioni pensate per valorizzare la singolarità di ciascun artista e, allo stesso tempo, la forza collettiva della scena che Red Bull 64 Bars Live porta sul palco. Le Case Bianche diventano così molto più di una venue: rappresentano il cuore pulsante di questa quinta edizione, un luogo capace di incarnare la visione di Red Bull 64 Bars Live e di rafforzare il legame tra musica, territorio e comunità.

Dopo il triennio a Scampia e il successo dell'edizione al Serpentone di Corviale, Taranto raccoglie il testimone ospitando un nuovo capitolo del progetto in uno dei suoi luoghi più identitari. Tra gli artisti presenti, Kid Yugi e Capo Plaza hanno già firmato i loro episodi con '64 BARRE DI TERRORE (Red Bull 64 Bars)' e 'HO SOLO 64 BARRE (Red Bull 64 Bars)', disponibili sul canale ufficiale Red Bull Droppa, dove sarà trasmesso anche il live in streaming e, successivamente, reso disponibile on demand insieme alle registrazioni delle edizioni precedenti. Opel è il nuovo Official Automotive Partner per questa edizione di Red Bull 64 Bars Live, che si aggiunge ad adidas, Burger King e ai media partner Radio Deejay e m2o.

