(Adnkronos) - L’azienda campana specializzata in levigatura e lucidatura di pavimenti in marmo e granito, grazie all’utilizzo di macchinari e prodotti innovativi, riporta al massimo splendore anche i pavimenti più usurati

Villaricca (Na) 12 novembre 2024.Che si tratti di un’abitazione, di un’attività commerciale o di una struttura ricettiva oggi si fa sempre più spazio la tendenza a conservare e ripristinare pavimenti già esistenti.

“Negli ultimi anni, per le sue speciali proprietà e caratteristiche, sia funzionali che estetiche, il marmo è tornato in voga” commenta Pasquale Dell’ Omo che insieme ad Antimo Dell’Omo è alla guida di Levimarmo, storica impresa specializzata in levigatura e lucidatura dei pavimenti in marmo e granito.

“Grazie all’utilizzo di macchinari innovativi come la levigatrice satellitare è possibile rimuovere graffi e corrosioni causate dal tempo, ottenendo il pieno ripristino del pavimento” prosegue il titolare di Levimarmo, impresa campana attiva da oltre trent’anni in Italia e all’estero.

“Per restituire piena lucentezza ad un pavimento anche molto usurato utilizziamo abrasivi resinoidi, prodotti ecosostenibili che consentono la lucidatura professionale delle superfici e la levigatura meccanica di pavimenti in marmo, marmo terrazzo e granito. Su pietra naturale, marmo granito o pietre locali utilizziamo degli specifici solventi idrorepellenti con cui si riesce ad evitare che il pavimento assorba liquidi come acqua e olio” aggiunge Dell’Omo che con Levirmarmo fornisce servizi di levigatura e lucidatura pavimenti per abitazioni private, locali commerciali, hotel ed edifici pubblici come teatri, musei, cinema, cliniche ed ospedali

Eliminare graffi, porosità e crepe riportando al massimo splendore anche un vecchio pavimento oggi è possibile grazie alla professionalità e alle tecniche innovative di aziende come Levimarmo, un’eccellenza italiana nel settore del restauro, lucidatura e levigatura di pavimentazioni in marmo.

